Pacientes ficam ilhados em UPA de BH durante forte temporal

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Pacientes que estavam na Unidade de Pronto Atendimento do Barreiro, em Belo Horizonte, ficaram ilhados durante a forte chuva que atingiu a cidade no fim da tarde desta terça-feira (18/3). A capital está em alerta de pancadas de até 40 milímetros, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h. O comunicado é válido até as 8h desta quarta-feira (19/3).

Vídeos compartilhados pelas redes sociais mostram que a água acabou invadindo a unidade de saúde. Com o piso molhado e sem ter para onde ir, os pacientes acabaram ficando presos no local. Nas imagens é possível ver que as pessoas se recolheram a um canto do imóvel.

Devido aos grandes volumes de chuva registrados na tarde dessa segunda-feira (17/3), as regionais do Barreiro e Venda Nova estão em alerta de risco geológico moderado até amanhã.

Durante o aviso, a Defesa Civil municipal recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso a população observe algum dos sinais, a Defesa Civil orienta que a pessoa saia imediatamente do imóvel e ligue para o órgão através do número 199.

Recomendações da Defesa Civil

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.