BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento nesta terça (18/3)

Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva nesta terça-feira (18/3). Conforme o aviso da Defesa Civil municipal, é esperado um volume de 20 a 40 mm, acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O comunicado é válido até as 8h desta quarta (19/3).



O órgão recomenda que os belo-horizontinos evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões em momentos de forte chuva.

Risco geológico

Devido aos grandes volumes de chuva registrados em Belo Horizonte no fim da tarde dessa segunda-feira (17/3), duas regionais estão sob risco geológico moderado, Venda Nova e Barreiro. Em duas horas, as duas regiões superaram um quarto do acumulado de chuva previsto para todo o mês de março.

Os moradores devem se atentar ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Caso uma pessoa observe algum dos sinais, a Defesa Civil orienta que ela saia imediatamente do imóvel e ligue para o órgão por meio do número 199.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações