Chuvas: córrego transborda, e trincheira em Contagem fica debaixo d’água

O Córrego do Ferrugem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, transbordou durante o forte temporal que atingiu a cidade no fim da tarde desta segunda-feira (17/3). Com isso, a trincheira na Avenida Francisco Firmo de Matos, no Bairro Industrial, ficou tomada pelas águas.

Imagens gravadas no local mostram que o asfalto foi todo coberto pela água, e carros que passavam pela via tiveram que desviar o trajeto.

A avenida fica próxima ao Itaú Power Shopping, no entroncamento com as avenidas David Sarnoff e Babita Camargos. O trânsito no local ficou interditado até por volta das 17h45.

Estragos da chuva

Em Belo Horizonte, a Avenida Teresa Cristina, nas regionais Barreiro e Oeste de BH, ficou interditada por 40 minutos, devido ao alto risco de transbordamento do Córrego do Ferrugem e do Ribeirão Arrudas. Às 18h08, a Defesa Civil da capital informou que o trânsito na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, também foi interditado.

De acordo com atualização da Defesa Civil de Belo Horizonte, emitida às 17h57, chove em todas as regiões da cidade, com exceção do Barreiro. Em Venda Nova, chove extremamente forte, com precipitações com volume superior a 5 mm a cada cinco minutos.

Recomendações da Defesa Civil

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



Atenção especial para áreas de encostas e morros.



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.