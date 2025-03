Após o forte temporal que atingiu o município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de ontem (17/3), equipes da Defesa Civil municipal foram hoje ao local para realizar limpezas e dar assistência aos atingidos pelos alagamentos. De acordo com o órgão, as regionais Industrial, Riacho e Eldorado foram as mais afetadas e, ao todo, 126 pessoas tiveram suas residências impactadas pela chuva.

O temporal, que começou por volta das 16h40, fez o Córrego do Ferrugem transbordar, deixando a trincheira na Avenida Francisco Firmo de Matos, no Bairro Industrial, tomada pelas águas. A Avenida Tereza Cristina teve de ser fechada por 10 minutos pela equipe da Defesa Civil, em conjunto com a Transcon. Moradores da Vila Samag viveram momentos de tensão, sendo registradas ocorrências de alagamentos em casas na Avenida Cinco.

Também houve registro de alagamento na Avenida Firmo de Matos; no Bairro Monte Castelo, na rua Cubatão; Bairro Jardim Califórnia, na Avenida Vila Rica; Bairro Jardim Bandeirantes, na Rua Itatiaia e no Bairro Eldorado, onde uma lâmina d’água de aproximadamente 10cm entrou pelo corredor lateral de uma residência na Rua Candeias, sem atingir o interior do imóvel. No momento da ocorrência, havia três adultos e um bebê no local. A Defesa Civil entregou hipoclorito de sódio para a limpeza do espaço.

Equipes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foram acionadas por causa da queda de árvores no Bairro Carajás, na Rua Esmeraldas, e no Bairro Novo Progresso, na Rua Mascarenhas. De acordo com a prefeitura de Contagem, 126 pessoas tiveram as casas atingidas durante a chuva, mas não houve necessidade de desocupação. A Defesa Civil prestou assistência distribuindo 20 colchões, 15 cobertores, 54 frascos de hipoclorito e uma lona.

Recomendações da Defesa Civil

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



Emissão de alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.