Carreta tomba e fecha trincheira de avenida em Contagem

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O tombamento de uma carreta carregada com brita fecha a trincheira que sai da BR-381 e dá acesso à Avenida General David Sarnoff, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (18/3).

Segundo a Transcon, a carga de brita ficou espalhada pela trincheira. O setor de limpeza urbana foi acionado para fazer a remoção dos resíduos da pista.

Um reboque pesado da Transcon também foi utilizado.

A trincheira segue fechada até que a limpeza da pista seja finalizada. Além disso, os agentes da Transcon aguardam o transbordo da carga para outro veículo, etapa necessária para que o destombamento do veículo seja feito.

Não houve vítimas, e o motorista passa bem. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Equipes de trânsito da prefeitura seguem no local orientando o trânsito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Pedimos aos motoristas que redobrem a atenção e utilizem rotas alternativas”, divulgou a Transcon.