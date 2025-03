Fuga entre casas deixa rastro de drogas no interior de Minas

Um homem, de 28 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas depois de perseguição entre casas do bairro Vila Celeste, em Ipatinga (MG), na Região do Vale do Aço, na tarde dessa segunda-feira (17/3). O homem invadiu casas e passou por um ponto de apoio ao tráfico.

Uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fazia um patrulhamento na região quando os policiais avistaram um homem, que parecia portar uma arma de fogo. Os militares tentaram abordá-lo, mas o suspeito iniciou uma fuga a pé entrando em diversas casas pelo bairro.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos endereços utilizados como rota de fuga foi uma casa abandonada, conhecida por ser ponto de apoio para o tráfico. No local, foram encontradas drogas e uma balança de precisão.

O suspeito foi alcançado em outro imóvel e recebeu voz de prisão. Ao todo, os militares encontraram no trajeto do suspeito quatro barras, cinco tabletes e porções esfareladas de maconha além de um papelote de cocaína.

Também foram localizadas quatro balanças de precisão, um material para embalar drogas, um telefone celular e R$ 795 em espécie.

A arma avistada pelos policiais durante a abordagem não foi localizada. O suspeito foi encaminhado, juntamente do material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil, que segue com as investigações.