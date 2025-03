Moradores estranham homem com espingarda e PM descobre que ele é foragido

Um homem foi preso depois que moradores de Cedro do Abaeté se assustaram com ele andando pela cidade com uma espingarda. A polícia foi acionada e constatou que o suspeito era um foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada no município, localizado na Região Central de Minas Gerais, nessa segunda-feira (17/3).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que o homem, com idade aparente de 45 anos, foi visto com a arma de fogo. Segundo a denúncia, o homem deixava a população insegura e com medo.

Os militares realizaram buscas pela região e encontraram o suspeito em um local de difícil acesso. Durante abordagem, foram encontradas munições de calibre .20, mas não a arma.

Questionado, o homem informou que ela estava em casa. Os militares se dirigiram ao endereço e encontraram a arma ao lado da cabeceira da cama, carregada com uma munição.

O homem foi preso por posse ilegal de arma. Durante o registro da prisão, os militares constataram que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Itanhém, desde abril de 2024, pelo crime de estupro de vulnerável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde deverá responder pelo mandado de prisão e posse de arma de fogo.