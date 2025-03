Motorista perde controle de ônibus e derruba poste na Av. Antônio Carlos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O motorista de um ônibus da linha MOVE 411 C (Belo Horizonte / São Benedito) perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na Avenida Antônio Carlos, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no Complexo da Lagoinha, na noite de segunda-feira (17/3). Apesar do susto, não houve vítimas.

De acordo com a BHTrans, o acidente aconteceu por volta das 18h. A autarquia informou que o local estava sinalizado e, até as 20h30, o veículo ainda permanecia no local, aguardando o reboque da empresa de ônibus.

O veículo articulado, que seguia no sentido bairro, ocupa parte da pista e a parte inferior do viaduto que segue em direção ao túnel da Lagoinha. Com a força do impacto, o coletivo acabou passando por cima da estrutura de iluminação.

A parte da frente do veículo ficou destruída, e a janela ao lado do motorista se estilhaçou. Mesmo assim, apesar do susto, não houve feridos. O motorista afirmou que, na hora do acidente, chovia e a pista estava molhada.

