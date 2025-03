Após meses fechado, Rainha da Sucata abre as portas para orquestra e coral

O Edifício Tancredo Neves, conhecido como Rainha da Sucata, reabriu as portas para receber a Orquestra Jovem e o Coral Infantojuvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em fevereiro deste ano. Para inaugurar oficialmente a nova destinação do prédio, que chama atenção por seu design e pelas diferentes ocupações que teve ao longo dos anos, será realizada uma cerimônia nesta sexta-feira (21/3).

O Rainha da Sucata integra o Circuito Liberdade, complexo cultural referência na capital mineira localizado na Região Centro-Sul, e foi cedido ao TJMG pelo Governo de Minas em novembro de 2023. Em maio do ano passado foi realizada solenidade para o marco da nova posse. A reportagem questionou a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) sobre quantos meses o espaço ficou fechado entre a saída da Funarte, última ocupante, e a entrada do programa do TJMG, mas ainda não obteve retorno.

Desde o início do acordo, foi informado que a intenção era transformar o Rainha da Sucata em sede para o Programa de Formação Continuada Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil. As aulas de música do projeto começaram oficialmente no Edifício Tancredo Neves, localizado na Avenida Bias Fortes, em 10 de fevereiro deste ano, e os ensaios das orquestras em 10 de março. Em meados de janeiro, iniciaram a mudança e instalação da administração.

A cerimônia de inauguração oficial ocorre nesta sexta (21/3), às 17h. Estarão presentes o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, e o coordenador do projeto, desembargador Wagner Wilson Ferreira.

Antes da transferência foram feitas adaptações no prédio para adequação ao projeto contra incêndio para emissão do laudo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, vão ser realizadas adaptações dos espaços conforme necessidades do programa, mas a Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial do TJMG não estipulou um prazo.

Rainha da Sucata

Em meio a prédios com fachadas clássicas e esteticamente parecidos, o Rainha da Sucata chama atenção e divide opiniões há anos com seu estilo pós-modernista. Projetado por Éolo Maia e Sylvio de Podestá, o Edifício Tancredo Neves foi inaugurado na década de 1990. A proposta do TJMG para o prédio como sede da Orquestra Jovem e o Coral Infantojuvenil foi apresentada para Podestá no final do ano passado.

De acordo com a Secretaria de Gestão e Planejamento, a construção reúne materiais como quartzito, ardósia, pedra-sabão e aço produzido nas siderúrgicas mineiras.

O polêmico Rainha da Sucata tem uma história marcada pelo “abre e fecha”, com uma diversidade de ocupações. De acordo com o Governo de Minas, a finalidade original do Edifício Tancredo Neves era dar suporte ao setor de turismo do estado. No entanto, em 1991, a edificação se tornou o Museu de Mineralogia Professor Djalma Andrade.

Em março de 2010, com a inauguração do Museu das Minas e do Metal, também parte do Circuito Liberdade, todo o acervo que estava no Rainha da Sucata foi transferido. A partir desse ponto, a história do prédio não é clara.

Em abril de 2017, o Estado de Minas publicou uma reportagem sobre a reabertura do edifício após cinco anos fechado. O espaço contaria com o Centro de Informação ao Visitante (CIV), serviço para o qual foi construído, e a sede do Hub Minas Digital, com o intuito de promover o encontro permanente das startups com as empresas mineiras.

Em 2020, mais uma vez o Rainha da Sucata foi ocupado com outra função. Em novembro daquele ano, o prédio passou a ser a Casa Funarte Liberdade, gerido pela Fundação Nacional de Artes. O intuito era que o espaço fosse um ponto cultural na capital mineira. A casa ficou aberta por cerca de três anos.

Coral e orquestra

O Coral Infantojuvenil e a Orquestra Jovem do TJMG são integrados por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 6 e 18 anos, que vivem em abrigos e comunidades de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Eles têm aulas de iniciação musical, canto coral, prática de orquestra, percussão e instrumentos variados, como viola, violão, violoncelo, flauta, piano e teclado.

O projeto foi criado em 2011 e, inicialmente, atendia 20 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. De acordo com dados levantados pelo TJMG em maio de 2024, o programa reunia mais de 400 participantes e cerca de 50 colaboradores.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice