Caso Clara Maria: amiga revela suspeitas sobre Thiago

A melhor amiga da jovem Clara Maria Venancio Rodrigues, Júlia Rangel, prestou um novo depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira (17/03). A jovem foi morta por enforcamento e teve o corpo concretado no quintal da casa de um dos suspeitos, que confessou o crime. A polícia investiga se ela foi vítima de necrofilia.

Em entrevista ao Estado de Minas, Júlia disse que foi questionada sobre o envolvimento da amiga com os dois suspeitos do crime: Thiago Schafer Sampaio, de 27 anos, e Lucas Rodrigues Pimentel, de 29.





“Respondi que não. Ela não tinha nenhum tipo de relacionamento com os dois, exceto por conhecer Thiago do trabalho e ter essas intrigas com Lucas”, afirmou.

Clara e Thiago foram colegas de trabalho por um breve período na padaria onde ela trabalhava, no Bairro Ouro Preto, na Pampulha. Já Lucas teria sido repreendido por ela em público após fazer apologia ao nazismo.

A amiga de Clara também foi questionada se conhecia os suspeitos e se considerava possível a suspeita de necrofilia. “Disse que não conhecia nenhum deles, nem pessoalmente, até o caso. Então, não saberia informar.”





Boletim de ocorrência e ex-namorado

Os investigadores também perguntaram sobre um antigo relacionamento de Clara, pois foi registrado um boletim de ocorrência contra um ex-namorado dela em Uberlândia, no Triângulo, cidade natal da jovem e onde ela morou antes de se mudar para BH.

“Eles tiveram um relacionamento complicado, mas não via envolvimento dele, direta ou indiretamente, no crime. Esse boletim de ocorrência foi feito por uma amiga dela, quando soube do caso. Como sabia que ele era um ex complicado, acabou relacionando-o ao crime erroneamente”, explicou Júlia.





A amiga foi questionada se acreditava que o ex-namorado poderia estar envolvido na morte de Clara. Ela respondeu que não, já que o jovem não conhecia os suspeitos nem sabia do trabalho dela na padaria.

Por fim, Júlia foi perguntada sobre o encontro que teria marcado com Thiago no dia em que ele foi preso e o corpo da amiga foi encontrado na casa dele. “Eu já tinha suspeitas dele, pois foi o último a vê-la. Além disso, dava respostas inconsistentes. Então, conversei com ele pelo WhatsApp para marcarmos um encontro. Ele pensou que eu estaria sozinha e combinou de me encontrar às 12h30. Porém, foi preso às 11h50.”

Os investigadores acreditam que a amiga de Clara poderia ser a próxima vítima de Thiago. Este foi o segundo depoimento prestado por ela à Polícia Civil. O primeiro ocorreu na quarta-feira (12/03), dia em que o corpo da jovem foi encontrado.