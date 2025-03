MG: padrasto mata cachorro do enteado a facadas na frente da PM

Uma briga de família terminou com um cachorro morto a facadas em Coromandel nesse sábado (15/3). O padrasto do tutor do cão foi preso em flagrante, depois de esfaquear o animal na frente da Polícia Militar.



A briga foi motivada por ciúmes do padrasto. Ele ficou incomodado que a sua companheira tinha conversado com o ex-marido dela, que está em tratamento de saúde. Houve discussão e o filho da mulher se envolveu na briga.



Com a escalada dos ânimos, o suspeito pegou duas facas e ameaçou o enteado, que usou uma barra de ferro para se defender, batendo no padrasto.



O cachorro do enteado também atacou o homem e o mordeu. Isso fez com que o padrasto esfaqueasse o animal. O cachorro foi contido e preso na coleira.



A essa altura a PM já havia sido acionada e estava no local. Os militares presenciaram o momento em que o suspeito atacou o cão mais uma vez, mesmo com o aninal preso em uma coleira.



O cachorro morreu no local. O homem foi preso em flagrante.