Metrô BH: intervalo entre viagens vai ultrapassar 20 minutos nesta semana

Os belo-horizontinos que dependem do serviço do metrô para se deslocar vão enfrentar um longo intervalo entre as viagens nesta quinta (20/3) e sexta-feira (21/3). No período da noite, das 20h às 23h, o tempo de espera entre os trens será de 23 minutos ao longo de todo o sistema.

A alteração é necessária para dar continuidade às obras de revitalização na Linha 1 do sistema metroviário, que tem como objetivo a modernização do serviço oferecido na capital e região metropolitana.

Conforme a concessionária que administra o transporte, nas estações Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar, o embarque e desembarque ocorrerão apenas em um dos lados da plataforma, em ambos os sentidos. Não haverá baldeação.

Para auxiliar os passageiros a verificar a direção dos trens antes de embarcar, as informações sobre as mudanças operacionais serão divulgadas no Instagram oficial do Metrô BH e no site institucional.

Além disso, nas estações, os comunicados são exibidos em telas digitais, transmitidos pelo sistema de som e por sinalização visual. Ainda haverá uma equipe de atendimento e segurança no local para orientar os usuários.

Horário habitual

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias.

Intervalo dias úteis: 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h.

Intervalo habitual aos sábados: 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30.

Domingos e feriados: 15 minutos durante todo o dia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata