Metrô BH: obras alteram operação e intervalo será maior no fim de semana

O metrô de Belo Horizonte realizará intervenções na infraestrutura da Linha 1 neste sábado (15/3) e domingo. Durante esse período, o intervalo entre as viagens será alterado, e o embarque em algumas estações passará por mudanças.



Ao longo de todo o dia, tanto no sábado quanto no domingo, os trens circularão com intervalos de 28 minutos para a execução das obras.

Nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, o embarque e desembarque dos passageiros será realizado em apenas um lado da plataforma, em ambos os sentidos. Por isso, é necessário que os usuários verifiquem a direção dos trens antes de embarcar.

Equipes de atendimento e segurança estarão disponíveis nas estações para orientar os passageiros. Informações sobre as mudanças também serão divulgadas em avisos visuais, digitais e sonoros.

Além disso, segue até o domingo a alteração no lado de embarque e desembarque nas estações Central e Lagoinha devido à troca de componentes da via entre as estações Central e Santa Efigênia.

Na Estação Central, os trens passarão pela via do meio no sentido Vilarinho. Já na Estação Lagoinha, os trens operam normalmente nos horários de pico, mas circulam em apenas uma via nos outros períodos. Passageiros devem conferir a direção do trem antes de embarcar.

O funcionamento regular do sistema permanece das 5h15 às 23h, sem alterações no restante das vias.