Vídeo: apagão em Buenos Aires deixa 600 mil sem luz e dá nó em trânsito

Patricia Bullrich, ministra da Segurança da Argentina, declarou que o país vai aumentar o controle na fronteira com o Brasil. A medida vem na esteira da decisão do governo Javier Milei de construir um muro com a Bolívia nos mesmos moldes do que Donald Trump pretende erguer na divisa dos Estados Unidos com o México. Reprodução/Instagram

"Além da Bolívia, planejamos expandir (essa política) para outros pontos de fronteira. Agora, vamos para a fronteira em Misiones com o Brasil, que é uma fronteira onde se entra no país a pé em muitos lugares, e onde tivemos assassinos e problemas", afirmou Bullrich à rádio argentina Mitre. Divulgação Visitefoz

A relação entre Brasil e Argentina, que envolve estreitos vínculos culturais, comerciais e políticos, é particularmente visível nas cidades brasileiras que fazem fronteira com o país vizinho, locais onde a interação cotidiana e a troca de influências refletem a profundidade dessa amizade. Marcello Sokal por Pexels

A fronteira entre Brasil e Argentina, com mais de 1.200 quilômetros de extensão, não é apenas uma linha geográfica, mas também uma região de intensa interação cultural e histórica. Imagem de WikiImages por Pixabay

Essa delimitação, que foi formalizada por tratado em 1898 e ajustada ao longo do tempo, abrange importantes marcos naturais, como as Cataratas do Iguaçu e os rios Iguaçu, Santo Antônio, Peperi Guassu e Uruguai. SF Bri wikimedia commons

Essas áreas são notórias pela biodiversidade, mas também carregam uma rica herança de disputas e colaborações que moldaram a relação entre os dois países. Falk2 wikimedia commons

As cidades que se encontram ao longo dessa fronteira, como Foz do Iguaçu, no Paraná, e São Borja, no Rio Grande do Sul, têm um papel importante nesse intercâmbio, servindo como pontos de convergência cultural e política. enioprado/Wikimédia Commons

Foz do Iguaçu, no extremo Oeste do Paraná, é sem dúvidas a cidade brasileira mais famosa em termos turísticos na fronteira com a Argentina. Imagem de José Joey por Pixabay

Localizada na região da Tríplice Fronteira, onde também se encontram Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, Foz do Iguaçu se destaca pela proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu, um dos maiores atrativos turísticos da região. Youtube/TV Brasil

O parque, compartilhado entre Brasil e Argentina, é reconhecido mundialmente como Patrimônio da Humanidade e protege uma das maiores e mais imponentes quedas d'água do planeta. Youtube/TV Brasil

Foz do Iguaçu, além de ser um ponto de convergência entre diferentes culturas, também é um polo de intercâmbio comercial e econômico, recebendo turistas de todo o mundo, muitos deles vindos diretamente da Argentina. Youtube/ Pilota Nômade

Ao sul, no Rio Grande do Sul, as cidades de São Borja, Uruguaiana e Itaqui são importantes representantes dessa amizade entre os dois países. Youtube/Cidades & Cia

São Borja, por exemplo, é conhecida como o berço e a última morada do presidente Getúlio Vargas, que governou o Brasil em dois períodos (1930 - 1945 e 1950 - 1954). Sua proximidade com a cidade argentina de Posadas, na província de Misiones, reforça os laços regionais. Agencia-Senado

A cidade de Porto Xavier, também no Rio Grande do Sul, serve como um ponto de passagem entre o Brasil e a Argentina por meio de balsas que cruzam o Rio Uruguai, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países. Youtube/Gerson Sobreira - TerraStock

A presença de imigrantes argentinos e a troca constante de bens e serviços tornam essas regiões um reflexo vivo da cooperação bilateral. Youtube/TV Brasil

Em 30 de novembro se celebra o Dia da Amizade Brasil-Argentina, que é mais do que uma data comemorativa: é uma oportunidade de refletir sobre a importância da cooperação entre os dois países em várias esferas. Angelica Reyes Unsplash

A assinatura do tratado em 2004 pelos presidentes Lula e Kirchner foi um marco, consolidando o 30 de novembro como um dia de celebração de uma amizade sólida, construída ao longo de décadas de convivência e compartilhamento de interesses. Casa Rosada - Gobierno de la Nación/Wikimedia Commons

Além do comércio bilateral e dos intercâmbios culturais, a data também enfatiza a cooperação política e educacional entre os dois países. Freepik

O comércio entre Brasil e Argentina é um pilar fundamental dessa parceria. Ambos os países são interdependentes em várias áreas, e a fronteira serve como um corredor vital para o fluxo de bens e serviços. Upklyak Freepik

A troca cultural, por sua vez, é igualmente importante. Festivais, eventos artísticos e até mesmo feiras gastronômicas são realizados para promover o entendimento e a valorização das culturas de ambos os países, com destaque para as culinárias típicas. Reprodução do site nutrisaborcongelados.com.br/produto/feijoada-arroz-couve-farofa

Além disso, a educação desempenha um papel essencial na construção dessa amizade. Programas de intercâmbio entre universidades brasileiras e argentinas, bem como projetos de pesquisa conjuntos, reforçam os laços acadêmicos e científicos entre as duas nações. Freepik

A relação Brasil-Argentina, com suas nuances de rivalidade esportiva, como no futebol, e suas profundas raízes culturais e econômicas, mostra que, apesar das diferenças, o respeito e a amizade sempre prevalecem. DIVULGAÇÃO/BOCA JUNIORS