Metrô de BH: manifestantes desocupam obras da Linha 2

Moradores dos bairros Vista Alegre, Gameleira, Nova Gameleira e Betânia, organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), ocuparam as obras da nova linha do metrô de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (17) e deixaram o local à tarde.

Segundo o MTST, o protesto ocorreu contra as remoções forçadas de famílias sem um processo de negociação adequado. Os manifestantes reivindicam que as famílias afetadas pelo avanço das obras tenham a possibilidade de negociar de forma justa e que só saiam de suas casas quando tiverem outra moradia garantida.





Segundo o movimento, a mobilização ocorre após tentativas frustradas de diálogo com a concessionária Metrô BH nos últimos dois anos. Durante esse período, moradores das ocupações e de moradias regulares na região têm enfrentado uma série de dificuldades, principalmente pela falta de transparência e pelos valores de indenização extremamente baixos, que chegam a R$ 10 mil em alguns casos, sem critérios justos de divisão.

De acordo com o Metrô BH, cerca de 30 manifestantes invadiram as obras da Estação Amazonas, da Linha 2 do Metrô de Belo Horizonte. A empresa acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Em nota, a concessionária manifestou preocupação com a segurança das pessoas, por se tratar de um canteiro de obras.