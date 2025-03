Motoristas morrem em colisão entre caminhão e ônibus em rodovia de Minas

Um caminhoneiro morreu depois de ser arremessado para fora da cabine do caminhão que dirigia em um acidente com um ônibus. O motorista do coletivo foi socorrido mas também não resistiu. O acidente aconteceu na rodovia BR-146, na zona rural de Araxá, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (17/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o corpo do caminhoneiro foi encontrado próximo ao veículo. No interior, estava o passageiro do caminhão, que apresentava um corte profundo na cabeça e dores nos membros superiores.

O motorista do ônibus foi encontrado consciente, porém desorientado. Conforme registros, o homem estava com diversas fraturas e se queixava de dores no tórax. Ele e o passageiro do caminhão foram avaliados e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas.

A caminho do atendimento médico, o motorista do ônibus, que estava em estado grave, sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar ainda na ambulância, que seguiram na UPA, mas o homem morreu.

Até o momento, as vítimas ainda não haviam sido identificadas, assim como a dinâmica do acidente.