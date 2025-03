Invasão e arrombamento: conheça endereços em que ladrões mais agem em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Foi só quando amanheceu que o empresário Pedro Araújo Guimarães de Freitas, de 37 anos, soube que sua bicicleta tinha sido furtada do prédio onde mora, na Rua Itapemirim, na Serra, área nobre da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os ladrões invadiram o condomínio e levaram a bike pela garagem. “Aqui isso tem sido muito frequente. Vidros de carros quebrados, casas invadidas, prédios... Tinha de ter mais segurança e policiamento”, avalia. Pedro não foi uma vítima isolada, pois o bairro onde mora é o campeão de invasões a imóveis residenciais para furtos, como mostra a reportagem do Estado de Minas, que mapeou os endereços onde se vive sob o receio de invasão de ladrões.



As invasões a moradias para levar pertences e valores dominam os furtos residenciais nos bairros de Belo Horizonte, chegando a pelo menos 3.375 (50,6%) das 6.660 ocorrências de furtos diversos desse tipo no ano de 2024, segundo números da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais. A partir dessa base de dados, o Estado de Minas mostra quais são as regionais e os endereços da capital mineira onde os arrombamentos e invasões furtivas tiram o sossego de quem parte em viagem ou apenas sai para trabalhar e na volta encontra sua moradia violada.



O perfil dos crimes



Desde a edição de segunda-feira (17/3), o EM vem mostrando onde ladrões mais atacam o patrimônio na capital e no estado como um todo, por meio de furtos e roubos que podem se tornar crimes piores e ameaçar vidas. De acordo com os dados da Sejusp, das 6.660 ocorrências de furtos – quando ladrões levam pertences ou valores sem uso de violência ou ameaça – a residências em BH, 2.407 (36%) ocorreram por meio de arrombamentos ou rompimento de obstáculos como portas e portões que impediam o acesso aos imóveis.

Outras 760 invasões (11,4%) ocorreram por meio de escalada. Em 1.483 ocorrências (22,2%), os proprietários que acionaram a polícia não souberam informar se o que foi levado de suas residências foi furtado por meio de algum tipo de invasão ou por pessoa que frequentou a moradia. Em 596 casos (8,9%), o furto foi praticado justamente por alguém da confiança dos moradores que abusou desse acesso para o crime.

Os furtos em áreas residenciais de BH se deram majoritariamente nas dependências de casas, com 4.444 (66,7%), e 852 (12,7%) dentro de apartamentos. Síndicos, zeladores e moradores também registraram na polícia um número similar de furtos ocorridos nas dependências de edifícios residenciais, chegando a 803 ocorrências (12%). Outros 179 (2,6%) ocorreram em condomínios fechados e o restante em outros locais menos frequentes.

“Os furtos têm dinâmicas diferentes dos roubos. Ambos se aproveitam de oportunidades diferentes. O roubo é mais dinâmico. O furto pode depender de planejamento e observação das vulnerabilidades do alvo para arrombamento ou invasão. Não há dúvida de que o investimento em aparatos de segurança que dificultem o acesso às residências, como cercas, câmeras e alarmes, podem desestimular os ladrões”, afirma coronel Carlos Júnior, especialista em inteligência de Estado e segurança pública. “Mas, como forma sistêmica, é preciso ter uma rede de enfrentamento, como a Rede de Vizinhos Protegidos, em parceria com a PM de Minas. Um vizinho apoia e monitora o bairro e a rua em nome do outro e em contato com o policiamento local”, completa.

Quando e onde os ladrões agem

Conhecer a forma de agir dos invasores ajuda na prevenção. Quando se observam as ocorrências que envolveram invasão de moradias da capital mineira, que representaram 3.375 casos, os meses em que os crimes mais ocorreram foram julho (320), novembro (313), agosto (307), setembro (293), janeiro (292), maio (292), outubro (290), fevereiro (285), junho (272), abril (268), março (268) e dezembro (175). A madrugada foi o horário mais buscado para a ação de invasores na prática de furtos, com 1.159 casos tendo sido registrados entre meia-noite e 5h59. Outros 830 se deram de manhã, entre 6h e 11h59, 776 de meio-dia às 17h59 e 610 das 18h às 23h59.

Um total de 306 bairros de Belo Horizonte registrou furtos a partir de invasões de domicílios. Levando-se em conta apenas os bairros que registraram mais de 12 furtos desse tipo (média de pelo menos um por mês), a Regional Centro-Sul se destaca negativamente, reunindo um total de 19 bairros que totalizaram 606 crimes no período. A Serra teve o maior número de registros, com 126 furtos a moradias.

Na sequência aparecem as regionais Nordeste, onde 12 bairros apresentaram 260 casos; Noroeste e Oeste, cada qual com 11 bairros; Pampulha, com 10 bairros na lista; Leste, com 9; Venda Nova, com 6; Barreiro, com 3; e Norte, com 2.

Ação preventiva



No campo da prevenção à criminalidade, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informa que promove ações principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social, com o programa Fica Vivo!, que envolve jovens de 12 a 24 anos e mantém apenas em Belo Horizonte 13 Unidades de Prevenção à Criminalidade. A capital é um dos municípios que recebem a Integração da Gestão em Segurança Pública (Igesp), que identifica áreas mais críticas analisando estatísticas criminais. “O atual ciclo da Igesp foca em discutir os crimes contra o patrimônio: roubo, furto, extorsão, extorsão mediante sequestro e receptação. Todo o trabalho é baseado no mapeamento de dados, para atuação nos locais de maior incidência de crimes”, informa a pasta.