Minas: ladrão de carga é arremessado para fora de veículo durante fuga

Um homem, de 28 anos, morreu depois de ser arremessado para fora de veículo com carga de cigarros roubada, na rodovia MG-129, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, nessa segunda-feira (17/3). Ele estava em fuga depois de ser localizado por policiais.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que a empresa de monitoramento registrou que uma Sprinter com carga de cigarros estava sendo roubada na rodovia. A empresa forneceu as coordenadas e os policiais conseguiram localizar o veículo, que estava abandonado com parte da carga em uma estrada de terra.

Os militares continuavam as buscas pelo restante da carga e pelos suspeitos quando avistaram um caminhão suspeito. O motorista recebeu ordem de parada, mas ignorou e fugiu em alta velocidade. Conforme registros, o veículo também realizava manobras perigosas.

A fuga seguiu até a rodovia MG-434, onde os policiais realizaram disparos contra o veículo, mas ainda não conseguiram pará-lo. Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão seguiu em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou em uma área de mata.

De acordo com a PM, o motorista foi arremessado para fora do veículo e socorrido consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), se queixando de dores no peito e em uma das pernas. Ele chegou ao hospital a tempo de atendimento médico, mas sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias e morreu no local.

A Sprinter saqueada e o caminhão foram apreendidos. Já a carga, avaliada em cerca de R$ 80 mil, foi recuperada. Ainda conforme registros, o motorista da transportadora foi abandonado próximo à Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, e procurou ajuda em uma base da polícia no bairro Serra Verde.