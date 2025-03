BR-381: batida entre três caminhões deixa vítima presa às ferragens

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Uma pessoa ficou presa às ferragens de um caminhão devido a um acidente e foi resgatada em estado grave, na tarde desta segunda-feira (17/3), na BR-381 em Sabará, na Grande BH.

Três caminhões se envolveram na batida, que interditou a pista no sentido João Monlevade e provocou lentidão no sentido Belo Horizonte.

O acidente ocorreu no KM 14, no Bairro Borba Gato. A pista no sentido João Monlevade ficou completamente interditada e provocou um congestionamento de aproximadamente 8 km, conforme apontam aplicativos de monitoramento de trânsito. No sentido oposto, a pista foi parcialmente interditada, com lentidão deste o Bairro Bom Destino.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o acionamento foi às 15h14. A batida envolveu um caminhão carregado de minério, outro de concreto e um terceiro sem carga.

A vítima que ficou presa às ferragens foi conduzida pelo helicóptero Arcanjo para o Hospital João XXIII.

