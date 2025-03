BH registra chuva extremamente forte nesta segunda-feira (17/3)

BH registra chuva extremamente forte na tarde desta segunda-feira (17/3). De acordo com a Defesa Civil de BH, por volta das 17h, nas regionais Barreiro e Noroeste, a intensidade da chuva era extremamente forte, na Oeste forte e na Pampulha, moderada.





Na manhã desta segunda, o órgão emitiu alerta de chuva forte, que vale até a manhã de terça (18/3). De acordo com o aviso, as precipitações podem chegar a 30 milímetros (mm) com rajadas de vento em torno de 50 km/h.





A recomendação é que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações da Defesa Civil