Incêndio destrói caminhão frigorífico com 17 toneladas de carne

Um caminhão frigorífico, carregado com 17 toneladas de carne, foi totalmente destruído por um incêndio na BR-452, na madrugada desse domingo (16/3). O sinistro ocorreu próximo à ponte do Rio Capivara, na Zona Rural de Perdizes, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (16/3).

O motorista, de 52 anos, não ficou ferido. Segundo relato dele para equipe do Corpo de Bombeiros de Araxá, por motivos desconhecidos, o fogo começou em uma das rodas traseiras, sendo que, em seguida, ele estacionou o veículo no acostamente. Depois disso, ele conta que tentou apagar com as chamas com extintor do caminhão. Mas,elas se espalharam rapidamente.

Durante o combate ao incêndio, rescaldo e resfriamento, por parte dos bombeiros, o trânsito na rodovia ficou interditado nos dois sentidos por funcionários da concessionária EPR.