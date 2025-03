Motociclista morre em colisão com carro no túnel da Cidade Administrativa

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Um motociclista, de 24 anos, morreu ao colidir com um carro de passeio no túnel Oscar Niemeyer, que dá acesso à Cidade Administrativa, na altura do bairro Serra Verde, região de Venda Nova, na manhã desta quarta-feira (12/3).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Samu e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência do acidente e estão no local. O condutor do veículo de passeio, que é servidor da Cidade Administrativa, não se feriu.



De acordo com informações preliminares repassadas pelos bombeiros, o condutor da moto teria realizado um retorno irregular e transitava pela contramão da via quando se chocou com a frente de um veículo que seguia para a Cidade Administrativa.

Os bombeiros também informaram que houve vazamento de óleo no local e, por isso, terão que realizar a limpeza da via. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização