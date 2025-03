Quatro pedágios da BR-262, entre Uberaba e Betim, ficarão mais caros

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nessa segunda-feira (10/3) os índices de reajuste de quatro pedágios da BR-262, entre Uberaba (Triângulo Mineiro) e Betim (Região Metropolitana de BH). Os valores serão majorados a partir de 0h do dia 21 de março.

O reajuste varia de 15,5% e 49% e atingirá as praças instaladas em Florestal, Luz, Campos Altos e Perdizes.

A autorização para o início da cobrança das novas tarifas por parte da nova concessionária do trecho, a Way-262, foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A nova concessionária, que venceu leilão realizado em outubro do ano passado, vai assumir o trecho, justamente, a partir do dia do início dos reajustes, ou seja, 0h do dia 21 de março. Atualmente, este trecho está sob concessão da Triunfo Concebra.

Segundo informações divulgadas pela Way-262, a admissão da concessão da BR-262 ocorrerá em evento no dia 20 de março, às 18h, no Espaço Mulher da Associação Brasileira dos Criadores do Zebu (ABCZ), em Uberaba.

Aumento de até 49%

Conforme a Deliberação 25/35, as tarifas de uma das quatro praças terão reajuste de 49%. Por outro lado, a Deliberação não apontou qual será esta praça.

Foi divulgado apenas que o índice de menor aumento é na praça de Perdizes, no Triângulo Mineiro, com 15,5%.

A reportagem procurou a empresa a respeito de qual será a praça que terá reajuste de 49%, mas não obteve resposta.