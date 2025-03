Paralisação de servidores afeta 80% dos serviços de universidade em Minas

A paralisação dos técnico-administrativos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, que acontece nesta terça-feira (11/3), afetou 80% dos serviços da instituição e do Hospital de Clínicas da UFU. O movimento teve adesão de cerca de 60% dos trabalhadores, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia (Sintet-UFU).

Os trabalhadores em Uberlândia aderiram ao movimento nacional em defesa do cumprimento do acordo de greve firmado em 2024 com o Governo Federal. A universidade tem cerca de 2,8 mil técnicos administrativos na ativa.

Em nota, o Hospital de Clínicas informou que os serviços essenciais de urgência, emergência e atendimentos agendados continuam em funcionamento. No entanto, alguns procedimentos cirúrgicos que não foram classificados como urgentes foram reagendados.

A biblioteca da instituição ficou fechada durante todo o dia, assim como outros serviços administrativos foram total ou parcialmente afetados.

Demandas



O movimento nacional exige o cumprimento do Acordo 11/2024, que estabeleceu a reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE). O acordo prevê reajuste salarial em duas parcelas, além da revisão das atribuições dos servidores, entre outros pontos.

É exigida ainda a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que, segundo o sindicato, garante o reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

Em Uberlândia está marcado um ato em frente à reitoria da UFU, no campus Santa Mônica. Na ocasião, a categoria entregará um documento à gestão superior da universidade reforçando seu apoio às reivindicações.

