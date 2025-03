BH está sob alerta de chuvas com raios e rajadas de vento

Belo Horizonte esta sob alerta de pancadas de chuvas de 20 a 30 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h da quarta feira (12/3). O comunicado foi divulgado pela Defesa Civil da capital mineira nesta terça (11/3).

Por volta das 15h da tarde de hoje, o órgão emitiu um novo alerta para possibilidade de chuva de intensidade moderada a forte, no decorrer das próximas três horas, com destaque para as seguintes regiões da capital: Oeste, Barreiro, Noroeste, Pampulha, Centro-Sul e Nordeste.

Segundo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, para amanhã (12/3), a previsão do tempo em Minas Gerais indica céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Oeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Para Belo Horizonte a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Recomendações da Defesa Civil de BH

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.