Uberlândia: estado vai antecipar repasse de R$ 900 mil para combater dengue

O governo de Minas vai antecipar o repasse de R$ 900 mil para combate à dengue em Uberlândia. no Triângulo Mineiro. A cidade está em situação de emergência por conta dos casos da doença e já registra cinco mortes por dengue. O secretário estadual de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, visitou a cidade nesta segunda-feira (10/3).

No caso do combate ao mosquito Aedes aegypti, Baccheretti e o prefeito Paulo Sérgio destacaram a colaboração entre os governos municipal e estadual. "Solicitamos R$ 1,4 milhão (para combate) e o adiantamento dos R$ 900 mil vai contribuir com nosso trabalho, principalmente com o custeio das salas de hidratação, que atualmente é feito com recurso próprio, e ajudar com as ações de prevenção e educativas", pontuou Paulo Sérgio.

Uberlândia tem mais de 6 mil casos prováveis de dengue e outros 5,7 mil confirmados. A cidade contabiliza cinco mortes confirmadas, há mais três em investigação.

No dia 26 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde declarou situação de emergência, com publicação extra do Diário Oficial do Município. O objetivo é ter mais agilidade nos processos de combate ao mosquito transmissor da doença. O decreto é vigente por 180 dias.

Durante o encontro desta segunda também foram discutidos o fortalecimento da rede de atendimento e as implantações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com o secretário Fábio Baccheretti, "se Uberlândia fizer parte do consórcio, além de receber o recurso, já que o estado custeia mais de 60% do serviço, também melhorará o tempo de resposta nos atendimentos pré-hospitalares".

