Mulheres reagem a assalto e suspeito é detido horas depois em Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Câmeras de segurança flagraram o momento em que duas mulheres reagem a uma tentativa de assalto em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O suspeito, de 20 anos, foi impedido pelas vítimas de roubar uma bolsa e ainda foi detido pela Polícia Militar. A ocorrência foi registrada na madrugada desse domingo (9/3).

À polícia, as vítimas, de 23 e 27 anos, relataram que fechavam o estabelecimento em que trabalham na Rua Tomaz de Aquino, no Bairro Rosário, por volta das 2h, quando foram abordadas pelo homem. Em um primeiro momento, o suspeito perguntou as horas, mas em seguida anunciou o assalto.

Portando um canivete, o homem teria pressionado a lâmina contra o peito da mulher mais velha, o que provocou um pequeno corte. A mais jovem, então, entrega sua bolsa, mas antes que o suspeito conseguisse fugir as vítimas reagem e começam a agredi-lo.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento que o homem sai correndo do estabelecimento. Ele é segurado e agredido a tapas por uma das vítimas enquanto a outra grita por socorro. Ele discute com as mulheres e tenta voltar para pegar uma sacola que está no chão, mas é novamente impedido.

Na gravação é possível ouvir o suspeito argumentando que o objeto é dele, mas ele é afugentado. A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, encontrou o suspeito a 150 metros do local dos fatos. Ele foi identificado pelas vítimas e preso.