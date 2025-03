MG: colisão entre ônibus e caminhão deixa dois mortos

Uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão deixou dois homens mortos em Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. As vítimas ficaram presas às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), um poste foi atingido, e a fiação se encontrava sobre o ônibus. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada, e os fios foram desenergizados.

A Polícia Militar de Minas Gerais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também estão no local. Os passageiros do ônibus estão conscientes e orientados, de acordo com o CBMMG.

Fotos do local mostram que o caminhão transportava banheiros químicos e outros objetos, como cones e cadeiras de plástico. No registro, é possível ver o veículo tombado na beira da via.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada e os fios do poste foram desenergizados Divulgação CBMMG

Ainda não há informações sobre o número de passageiros do micro-ônibus e a dinâmica do acidente.

