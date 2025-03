Dengue: mais quatro mortes são confirmadas em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Minas Gerais registrou mais quatro mortes por dengue neste ano nos últimos quatro dias, totalizando 13 óbitos até a manhã desta segunda (10/3), conforme o Painel de Monitoramento das Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Outras 41 mortes estão sob investigação.

O levantamento também mostra que as contaminações pela doença cresceram 14,5% em 10 dias, saltando de 19.068 no dia 28 de fevereiro para 21.815 nesta segunda. Desses, 18.861 foram em pessoas sem comorbidade, um total de 86,46%.

Dentre as mortes, 69,23% dos contaminados tinham alguma comorbidade, sendo ela hipertensão, doença renal, diabetes, doença ácido-péptica ou doença autoimune.

Chikungunya

Considerada menos mortal do que a dengue, a chikungunya fez a segunda vítima em Minas Gerais neste ano. Em 6 de fevereiro, a SES-MG havia divulgado a primeira morte pela doença.

De acordo com o painel de monitoramento das arboviroses, da SES-MG, 3.619 contaminações da doença foram confirmadas. Há, ainda, um óbito sob investigação. Foram confirmadas duas pessoas com zika até o dia 25 de fevereiro, mas não há mortes pela doença no estado.