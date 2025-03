Cachorro é morto atropelado por ônibus em BH; motorista não presta socorro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um cachorro foi morto ao ser atropelado por um ônibus na rua Olinto Magalhães, no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (9/3). O motorista do coletivo da linha 5035 (Zoológico / Hospitais Via Serrano) não prestou socorro e funcionários da Clínica Fofos Pet, localizada na mesma rua, foram até o local e constataram a morte.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento do acidente. Em vídeo, é possível ver o veículo em alta velocidade atingindo um cão, de raça não identificada. A Fofos Pet tenta encontrar os tutores do animal, já que ele estava bem cuidado e castrado, para entregar o corpo. Segundo uma das proprietárias da clínica, Mariana Barros, o motorista foi negligente.

“Eu acho que foi um descaso do motorista. Eu não posso afirmar que ele passou porque ele quis, mas tudo indica que ele tinha visto os animais e que ele poderia ter freado, buzinado ou desviado. Então, a gente precisa entender que isso se enquadra em maus-tratos aos animais. Primeiro que ele passou e ele nem prestou socorro. Ele poderia ter parado, ter visto se o animal estava bem. Do lado dele tinha uma clínica, ele poderia ter batido na porta, a gente não estava funcionando, mas ele poderia ter tentado fazer alguma coisa, mas ele não fez nada, ele passou e foi embora”, diz Mariana.

De acordo com a veterinária, essa não é a primeira vez que acontece um acidente de trânsito na via, porque muitos carros e até ônibus circulam ali em alta velocidade. Para ela, um quebra-molas na rua poderia evitar outros acidentes, mas ela não descarta a falta de omissão de socorro a um animal, que também é uma vida.

“A gente não pode tapar os olhos e deixar que isso passe como se nada tivesse acontecido. Quando aconteceu, os vizinhos começaram a me ligar para eu tentar ajudar o animal, mas eu cheguei aqui e ele já tinha ido a óbito. É um descaso. A gente fica muito chateado e tem medo de botar a boca no trombone, porque a gente não sabe quem está por trás desse volante, mas a gente não pode deixar que isso passe despercebido”, conta.

A dona da clínica não registrou a ocorrência na polícia, porque, segundo ela, a situação não se enquadrava em nenhuma das opções disponíveis virtualmente. Como estava trabalhando, não conseguiu ir até uma delegacia para preencher o Boletim de Ocorrência presencialmente, mas fez uma denúncia pelo 181.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o consórcio responsável pela linha será convocado para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O Executivo municipal informou, ainda, que em casos de atropelamento de animais o motorista tem que parar o veículo e solicitar auxílio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nós somos veterinários, mas também somos humanos, então ter que vir coletar o corpo, limpar o corpo, colocar no freezer não é fácil pra gente. Eu tô com ele aqui no freezer resfriado, porque eu ainda tenho esperança que eu possa vir a encontrar o tutor, mas pode ser que eu não encontre, então é um animal que eu faço questão de dar um fim digno, porque nós não temos nenhum órgão que venha coletar esse corpo”, conclui Mariana.