Vídeo: Homem é preso por jogar café quente no rosto de funcionária em Minas

Um homem de 43 anos foi preso na quinta-feira (6/3) suspeito de jogar café quente no rosto de uma funcionária de lanchonete no centro de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A vítima, uma mulher de 34 anos, sofreu queimaduras e precisou de atendimento médico em um hospital da cidade.



De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou quando o homem pediu um café à funcionária. Ela informou que precisava consultar a patroa antes de atender ao pedido. Irritado, ele então pediu a bebida a um cliente, que lhe doou um copo de café. Quando a funcionária entregou o copo ao homem, ele jogou o líquido quente no rosto da atendente.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem arremessa o café na vítima, que foi queimada pela bebida quente. O autor fugiu da lanchonete.

A Polícia Militar localizou o agressor horas depois, quando ele tentava embarcar em um ônibus de transporte público. Ele tentou resistir à abordagem e foi imobilizado pelos policiais. Já detido, ele foi encaminhado à delegacia, onde teve a prisão em flagrante feita pela Polícia Civil.

O caso segue sob investigação. O homem vai responder pelo crime de lesão corporal grave e permanece à disposição da Justiça. A identidade da vítima foi preservada.