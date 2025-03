PCMG investiga médico suspeito de traficar drogas para colegas de profissão

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um médico clínico de 46 anos foi preso em flagrante em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, suspeito de tráfico de drogas após ser encontrado mais de 30 porções de cocaína em seu carro. A principal suspeita é de que o médico comprava drogas e revendia para outros colegas de profissão.

A apreensão das drogas foi feita no último dia 3 durante uma abordagem da Polícia Militar. Na ocasião, os militares abordaram um carro, modelo Toyota Rav4, no qual o condutor teria arrancado bruscamente ao avistar os policiais.





No banco traseiro do veículo foi encontrada uma bolsa preta onde, em seu interior, havia 11 pinos e 24 porções de substância análoga à cocaína, R$ 1.462 reais em espécie, 26 dólares, quatro embalagens de sacolé (chup-chup) e uma balança de precisão. No porta-malas foram encontradas mais oito porções de cocaína e outros 4 recipientes com a droga pronta para consumo.





O médico, que era dono e conduzia o automóvel, informou aos policiais que não havia mais drogas, mas que em sua casa havia cinco munições de calibre .38, e que posteriormente foram apreendidas.



Versões

No banco do carona estava um homem que afirmou ser amigo do médico. Em depoimento aos militares, ele revelou ser usuário de cocaína e maconha e disse que os dois estavam indo para um bar no momento em que foram abordados. Ainda, o amigo disse saber que o médico comprava drogas de um homem de vulgo “Nim” para revender a outros colegas de profissão.

Tanto o amigo quanto o médico foram presos em flagrante por tráfico de drogas. O delegado responsável pelo caso pediu a quebra do sigilo telefônico para a Justiça e que foi aceita. Os celulares dos suspeitos foram apreendidos e seguem sendo analisados pela perícia.





Durante o período em que esteve detido na delegacia de polícia, o médico ficou em silêncio, inclusive na presença do seu advogado, e não deu sua versão. Contudo, posteriormente a sua defesa alegou que a droga apreendida era para uso próprio e, com base nisso, pediu um habeas corpus - o que foi negado. Atualmente, ele segue preso no Presídio Doutor Carlos Vitoriano, também em Araçuaí.

No despacho que ratificou a prisão dos suspeitos, o delegado afirmou que toda a situação presente na apreensão caracteriza como tráfico de drogas. Entre os argumentos, citou que os locais onde foram encontradas as drogas, no banco traseiro e no porta malas, e os tipos de materiais encontrados, como embalagens e balança de precisão, comumente utilizados para revenda de entorpecentes.



Transtornos



O médico preso é concursado da Prefeitura de Araçuaí desde 2019, quando passou num concurso para atuar como clínico. Em contato com a assessoria de comunicação do município, foi informado que o servidor teve o salário suspenso e que será instaurado um procedimento administrativo para apurar a situação.

Além do seu trabalho na prefeitura, o médico também é perito concursado do INSS. Uma fonte ouvida pela reportagem relatou que a perícia na unidade do instituto em Araçuaí, com cerca de 34 mil habitantes, teve de ser suspensa devido à prisão do suspeito. O Ministério da Previdência Social (MPS), por sua vez, informou que o servidor está de férias até sexta-feira (14) e que não há qualquer impacto nas agendas de atendimento.



