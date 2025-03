Um jovem de 23 anos foi preso, nesta segunda-feira (10/3), no Bairro Parque Independência, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, suspeito de se relacionar com uma adolescente, de 13 anos, moradora de Senador Cortes, cidade próxima a JF.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a mãe da menina autorizava o relacionamento. No entanto, a adolescente mentiu a idade do namorado: disse para mãe que ele tinha 16, quando, na verdade, ele tem 23 anos. Após mais de um ano de relacionamento, ela decidiu sair de casa e ir para a residência do namorado, sem a autorização materna.

Ao descobrir a fuga da filha, a mãe negociou o retorno: disse que era para ela estar em casa até a noite desta segunda. No entanto, a menina não voltou. A mãe então chamou o Conselho Tutelar de Senador Cortes, que acionou as forças de segurança de Juiz de Fora. Um conselheiro e a mãe foram para JF.

Quando chegaram ao Parque Independência, encontraram a menina e o namorado do lado de fora, esperando ônibus para que ela retornasse para casa. Aos policiais, os dois admitiram que tinham relações sexuais. A adolescente reafirmou que tudo era consentido e que nunca sofreu qualquer coação ou agressão do namorado. E também admitiu que mentiu a idade do rapaz para a mãe.

Ela foi encaminhada para o HPS, onde exames comprovaram que ela teve relações sexuais. Por isso, o rapaz foi preso, já que pelo Código Penal, qualquer relação sexual com adolescente menor de 14 anos é crime. Ele foi levado para a delegacia. O caso será investigado.