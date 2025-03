Homem é indiciado por suspeita de feminicídio e estupro das filhas em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Feminicídio, dois estupros, crimes contra o meio ambiente e cárcere privado: são esses os crimes pelos quais Marcos Vinícius Lopes, de 30 anos, está sendo indiciado. Ele é suspeito de assassinar, a facadas, a ex-companheira, Katy Emanuelle da Costa, de 37 anos, e tentar matar o próprio filho, de apenas 13 anos, ferido com três facadas no braços, em 9 de dezembro de 2024, no Bairro São Marcos, na região nordeste de Belo Horizonte.

O crime mobilizou praticamente todo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), segundo a delegada Iara França, que afirma que todos os policiais que trabalharam no caro ficaram chocados com as descobertas.

“Primeiro, o crime de feminicídio. Marcos agrediu Katy, primeiro, dentro de casa, com uma faca. Quando percebeu que ela tinha conseguido fugir e que ainda estaria viva, foi até a rua, e, com outra faca, desferiu outros golpes, que foram fatais”, conta a delegada.

Tudo teria começado quando Katy preparava os filhos para ir à escola. “Ela estava na cozinha quando Marcos chegou e disse que ninguém iria sair da casa. No entanto, Katy o desobedeceu e, quando percebeu que as cinco crianças haviam saído, pegou a faca e deu os primeiros golpes”, detalha Iara França.

A delegada Iara França se mostra revoltada com tamanha violência por parte de assassino PCMG

Nesse instante, o filho de 13 anos entrou para defender a mãe e foi também esfaqueado nos braços. Katy aproveitou para fugir, correndo para a rua, mas acabou caindo. Ela ainda estava viva. Vizinhos foram em sua direção para socorrê-la.

Ao ouvir isso, Marcos foi novamente até a cozinha e correu para a rua. Ao ver Katy caída, desferiu mais golpes, o que provocou a sua morte. Segundo a delegada, os vizinhos já haviam chamado a Polícia Militar. Uma viatura chegou e prendeu Marcos em flagrante.

“Katy tinha oito filhos, seis deles com Marcos. Ela trabalhava para sustentar os filhos, era faxineira. Seis deles eram filhos do homem que a matou. Os dois mais velhos, de 19 e 17 anos, não”, explica a delegada.

Mais descobertas

A cada minuto da investigação, segundo a delegada, uma nova surpresa. Por exemplo, a de que duas das filhas do casal, de 7 e 9 anos, foram estupradas pelo pai. Além disso, Marcos proibia os filhos de comer, quando a comida era escassa na casa, para que ele se alimentasse.

Há também casos de maus-tratos aos filhos. “Ele batia, torturava os filhos e os proibia de sair de casa, o que só acontecia quando as marcas das agressões desaparecessem”, diz a policial.

“Os absurdos desse caso não param por aí”, segundo Iara. “Marcos se passava por pai de santo. Ele sacrificava animais, como galinhas, gatos e cachorros, para beber o sangue deles. Uma ossada de cão foi encontrada por nós no quintal da casa. Por isso, a Delegacia Especializada em Meio-Ambiente (Dema), também foi acionada.

Houve uma falha do estado, segundo a delegada. “Katy chegou a pedir e obteve uma medida protetiva contra Marcos, no entanto, ela não tinha respaldo de família e nem teve da Justiça”.

Katy e os filhos moravam numa casa da família de seu assassino. A família dela não participava da vida da família. Marcos, segundo a delegada, tem várias passagens pela polícia, por tráfico de drogas e agressões. Era também viciado em álcool. “No dia do crime, havia bebido e consumido drogas num bar, próximo à residência”, conta. “Existem, ainda, 51 denúncias contra ele por maus tratos a animais".

Marcos está preso, por decisão judicial, a partir do relatório feito pela delegada Iara França. Ele deverá permanecer preso até o julgamento.

Medo

A vizinhança da casa onde Katy morava tem medo do Marcos. “Foi apurado que esse homem vivia ameaçando os vizinhos e todos tinham medo dele. Dizia que iria invadir a casa de cada um deles e chegou a agredir alguns”, conta a delegada.

Havia também, segundo a delegada, uma ameaça feita por Marcos. “Ele dizia, na família, que iria estuprar todas as filhas”. É tudo um grande absurdo.

