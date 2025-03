'Danças Lunares': CCBB promove eventos de celebração ao mês da mulher

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Educativo divulgou nesta segunda-feira (10/3) uma programação para o Mês da Mulher. Entre as atividades estão o sarau “Visionárias da Quebrada”, com o grupo Afrolíricas, na quarta-feira (12/3), e a oficina “Danças Lunares”, conduzida pela coreógrafa Cristina Braga, no sábado (15/3).

Sarau “Visionárias da Quebrada”

O duo Afrolíricas, formado por Anarvore e Iza Reys, promove um sarau que promete unir literatura, oralidade e ancestralidade em uma performance marcada por poesias que resgatam narrativas invisibilizadas. O grupo também é responsável pelos projetos Afrosarau e Afroslam, além do AfroCast: De Frente com o Verso.

Data: Quarta-feira, (12/3)

Quarta-feira, (12/3) Horário: 19h

19h Capacidade: 50 pessoas

50 pessoas Entrada: Gratuita, com retirada de ingressos pelo site ccbb.com.br/bh e na bilheteria do CCBB BH

Gratuita, com retirada de ingressos pelo site ccbb.com.br/bh e na bilheteria do CCBB BH Duração: 60 minutos

60 minutos Local: Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

Oficina “Danças Lunares”

"Danças Lunares" convida mulheres a se conectarem com a ancestralidade e os ciclos da natureza por meio da dança em roda Camila Marçal

Conduzida por Cristina Braga, a oficina “Danças Lunares” convida mulheres a se conectarem com a ancestralidade e os ciclos da natureza por meio da dança em roda. Cristina, que é terapeuta em Tecnologias Ancestrais de Cuidado, explica que as danças lunares fazem parte das práticas integrativas de cuidados.

“Os benefícios das danças circulares são vários, desde o aspecto fisiológico até o emocional, energético e espiritual. Qualquer pessoa pode participar, é uma dança leve, considerada como uma meditação ativa, e que promove um bem estar físico. São movimentos leves, que cuidam do corpo e do equilíbrio da mente. A dança circular nos coloca novamente no estado de presença, em conexão com o aqui e agora, o que nos possibilita a redução da ansiedade e do estresse. A ansiedade é o excesso de futuro, e a depressão, o excesso de passado”, diz ela.

Data: Sábado (15/3)

Sábado (15/3) Horário: 18h

18h Faixa etária: Livre

Livre Capacidade: 25 mulheres (sujeito à lotação do espaço)

25 mulheres (sujeito à lotação do espaço) Entrada: Gratuita, com retirada de ingressos pelo site ccbb.com.br/bh e na bilheteria do CCBB BH

Gratuita, com retirada de ingressos pelo site ccbb.com.br/bh e na bilheteria do CCBB BH Duração: 60 minutos

60 minutos Local: Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia