BH reconhece comida mineira e carnaval como manifestações culturais

A cidade de Belo Horizonte reconheceu a gastronomia mineira e a atividade carnavalesca espontânea, de cunho festivo, como manifestações culturais do município. A medida foi sancionada nesta terça-feira (11/3) no Diário Oficial do Município (DOM). O objetivo é facilitar o acesso dos produtores culturais dessas atividades aos mecanismos de patrocínio e prestar apoio, salvaguarda e fomento, por parte do poder público, para a realização dessas manifestações culturais.

A legislação é originária do Projeto de Lei nº 1.018/24, de autoria da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Com o decreto, toda a atividade que promova a gastronomia mineira, clássica ou contemporânea, no Município, incluindo a Cozinha Mineira da Capital e a Cozinha dos Bares e Botecos de Belo Horizonte ficam reconhecidas como manifestações culturais identitárias da cidade.

A medida também reconhece os blocos caricatos, as escolas de samba e os blocos de rua como manifestações culturais identitárias do município. Além disso, toda atividade carnavalesca espontânea, de cunho festivo, que ocorrer nos bairros e logradouros públicos do Município, realizada por agremiações, ou as manifestações populares que, mesmo organizadas, deem-se de forma livre também recebem esse reconhecimento.

Economia criativa

Com o reconhecimento, o município destaca a importância da Cozinha Mineira da Capital, da Cozinha dos Bares e Botecos de Belo Horizonte, dos blocos caricatos, das escolas de samba e dos blocos de rua como atividades fundamentais para o desenvolvimento da economia criativa em Belo Horizonte.

Além de facilitar o acesso aos mecanismos de patrocínio municipal e fomentar a continuidades dessas manifestações, a medida também tem como objetivo incentivar à capacitação, à formação, à atração de contrapartidas, à divulgação de marcas e outros meios, com vistas a garantir a sustentabilidade dos cozinheiros, dos chefs, dos detentores de saber da gastronomia mineira da capital e dos mestres e fazedores do Carnaval do município.