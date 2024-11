Reeleita à Câmara Municipal de Belo Horizonte, Fernanda Pereira Altoé (Novo) defendeu que a prefeitura da capital mineira estabeleça prioridades para o uso do orçamento como alternativa para a contratação de empréstimos. Em entrevista ao Estado de Minas nesta quinta-feira (14/11), a vereadora afirmou que grandes empreendimentos podem ser viabilizados a partir do gerenciamento dos recursos públicos.





Perguntada sobre sua oposição a projetos encaminhados pelo Executivo para contratação de empréstimos, como o recém-aprovado crédito para o corredor Amazonas, Altoé afirmou que a administração da capital mineira precisa organizar o emprego das verbas públicas em detrimento de obtenção de créditos com instituições financeiras.





“Estão gastando R$ 25 milhões para fazer uma ciclovia na Avenida Afonso Pena. Qual a necessidade de uma ciclovia na Afonso Pena como obra de mobilidade urbana? Prioridade, dinheiro público você trabalha com prioridades. A gente acabou de receber uma lei orçamentária com previsão de R$ 61 milhões para publicidade. Publicidade é prioridade? O que é prioridade para essa cidade? Criar quatro secretarias ou ter acompanhante especializado em crianças com deficiência nas escolas municipais?”, questionou.





Ao citar a criação de novas secretarias, a vereadora se referiu ao projeto de reforma administrativa enviada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) à Câmara logo após sua reeleição. Com Altoé como principal voz de oposição, a proposta que aumenta a máquina do Executivo foi aprovada em primeiro turno no Legislativo nesta quinta-feira (13/11).