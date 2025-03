PBH diz que megablocos não vão prejudicar o carnaval

O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, garantiu nesta terça-feira (11/3) que o carnaval da capital não será descaracterizado pelos chamados megablocos liderados por cantores de expressão nacional. Segundo ele, essas apresentações contribuem para “abrilhantar” a festa.

“Não vamos parar com o que fizemos até hoje para poder fazer, a partir de agora, com grandes artistas. É fazer o carnaval do jeito que a gente sabe fazer. O nosso carnaval já está registrado. Podemos acrescentar durante os anos algumas atrações nacionais ou internacionais, apenas isso”.

Diante da preocupação quanto à essência do carnaval belo-horizontino, Damião afirmou que os megablocos não receberão verba da prefeitura, que seguirá investida nos blocos de rua tradicionais, e que não há possibilidade do carnaval de BH adotar o modelo de Salvador, com abadás pagos. Para ele, a folia deve seguir aberta a todos os públicos.

Além disso, ele apontou para a possibilidade dos trios elétricos serem compartilhados a fim de colaborar com a estrutura dos blocos menores.

Este ano, BH contou com blocos do rapper Xamã, da dupla Clayton & Romário e do grupo Olodum. Alok também se apresentou na capital mineira para meio milhão de pessoas espremidas na Avenida Afonso Pena, conforme divulgado pela equipe do DJ.

O aperto foi tanto que algumas pessoas chegaram a pular as grades do Parque Municipal para escapar da muvuca. Em uma gravação feita pela reportagem do Estado de Minas é possível ver que um folião é carregado por cima da grade do parque. A Guarda Civil Municipal, então, abriu os portões para permitir a entrada dos foliões.