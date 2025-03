Pedágio na BR-040 entre MG e Goiás começa a ser cobrado nesta terça (11/3)

Começam a funcionar nesta terça-feira (11/3) as praças de pedágio da BR-040 entre Cristalina (GO) e Belo Horizonte (MG), administradas pela Via Cristais. O trecho de 594 quilômetros terá sete pontos de pedágio, com tarifas entre R$ 11,30 e R$ 15,50. Um evento realizado nesta segunda-feira (10/3) em Contagem marcou o início das operações da concessionária, quando foi apresentado o plano de 100 dias para a execução de ações emergenciais de melhorias na segurança e diminuição do número de acidentes na rodovia.



Representando o governo federal – já que o ministro dos Transportes Renan Filho não pôde comparecer ao evento por motivo de agenda –, Guilherme Theo Sampaio, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ficou responsável por explicar os pontos mais polêmicos. Sobre o preço dos pedágios, ele explicou que se tratam de tarifas de investimento, diferente da concessão anterior (da Via 040).





“Hoje, nós temos valores compatíveis com os investimentos que serão realizados. É preciso equilibrar R$ 12 bilhões em investimentos, além do serviço operacional 24h por dia, para ser sustentável. Nós não vamos repetir o erro do passado, queremos contratos que serão cumpridos”, explicou. Sampaio acredita que esse preço pode ser compensado com estratégias como a isenção para motocicletas, o desconto para quem utiliza a tag no veículo (com margem de 5%) e para usuários frequentes, que pode chegar a 70% (desconto alcançado para quem atinge a trigésima passagem).

Outro ponto polêmico é quanto a possibilidade da Via Cristais romper o contrato, como fez a Via 040 (da Invepar), que assumiu a rodovia entre Juiz de Fora e o Distrito Federal em 2013. O diretor da ANTT afirmou que isso não vai acontecer porque esse é “um projeto diferente, com uma modelagem diferente e o concessionário também é diferente".



Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), disse que as praças de pedágio da Via Cristais terão cancelas, sistema tradicional de cobrança, mas a empresa já tem autorização para adotar o sistema de cobrança free flow (com leitura da placa do veículo por câmeras e cobrança posterior).



Túlio Abi-Saber, CEO da Via Cristais, ressaltou a importância dessa nova concessão, que é a mais longa da rede internacional (a Vinci Highways, dona da concessionária, atua em mais de 14 países). Com o trecho entre Belo Horizonte e Cristalina, a empresa expande sua presença no Brasil para cerca de 1.200 quilômetros. Desde que ganhou a concessão, a concessionária contratou mais de 300 funcionários próprios, além de ter cerca de mil pessoas envolvidas nas obras de recuperação.



Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias (ABCR) destacou a segurança como principal benefício das rodovias privatizadas. Ele disse que, nos últimos 20 anos, as rodovias concedidas à iniciativa privada apresentaram redução de 50% nos acidentes e 65% na letalidade.



Romeu Zema, governador de Minas Gerais, comentou sobre a manutenção das rodovias mineiras: “Em 2019, ano em que assumi, nosso orçamento para isso era algo entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões por ano. Não era suficiente para tapar o buracos das rodovias de Minas Gerais. Mas, com gestão, com muita economia, depois de dois ou três anos, quando colocamos a folha de pagamento em dia, passamos a ter recursos para dar alguma manutenção, pelo menos razoável. Já investimos mais de R$ 4,5 bilhões recuperando mais de 5 mil quilômetros, e ainda temos uma grande parte a fazer no futuro”.



Marília Campos, prefeita de Contagem, aproveitou a presença da ANTT para pedir, com apoio do governo estadual, a expansão do metrô em Contagem, além de um trem que também transporte passageiros.

Como a Via Cristais escolheu Contagem para instalar seu escritório, a prefeitura convidou as demais concessionárias para formar um polo na cidade, prometendo apoio.

O plano de 100 dias

A Via Cristais identificou quase mil buracos no trecho da BR-040 que administra. Nesse trabalho de 100 dias, além da operação tapa buracos, a concessionária já começou a recuperação da sinalização destruída, remoção de sujeiras na pista e recuperação dos sistemas de drenagem. Ponto com alto índice de acidentes, o acesso ao município de Pompéu vai ganhar uma revisão da condição de acesso, com incorporação de melhorias e revitalização da sinalização e dispositivos auxiliares.

O plano de 100 dias foi estruturado a partir das impressões dos usuários, ANTT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Polícia Rodoviária Federal e municípios. Dentro dos trabalhos de sinalização e segurança, a rodovia vai ganhar 39 mil metros quadrados de sinalização horizontal, 2.437 m² de sinalização vertical, 257 novos painéis, 26 mil novas tachas (olhos de gato), além de uma área de 5,8 milhões de m² de área roçada. São mais de 200 pessoas dedicadas a essas funções.

A estrutura instalada pela Via Cristais contempla 14 bases de atendimento ao usuário, 14 ambulâncias tipo CTI e UTI, nove guinchos (entre pesados e leves), três caminhões para captura de animais, três caminhonetes com carretinha para remoções, 14 viaturas de inspeção, um novo centro de controle e mais de 300 câmeras de vigilância.