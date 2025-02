Obras na BR-040 causam congestionamento de 3 km em Nova Lima

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma obra de recuperação do asfalto na BR-040, entre os quilômetros 560 e 565, em Nova Lima, na Grande BH, causou congestionamento de cerca de três Km entre o Bairro Jardim Canadá e o Condomínio Miguelão. Para a realização da obra, uma faixa, no sentido Rio de Janeiro, está interditada.

As intervenções fazem parte dos investimentos previstos para o primeiro ano da concessionária EPR Via Mineira a fim de melhorar a segurança dos motoristas. Além da recuperação do asfalto, também estão previstas obras para recuperar e melhorar a drenagem, sinalização, canteiro central, iluminação e edificações até o fim de 2025.

O trecho de cerca de 300 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora está sob responsabilidade da EPR Via Mineira desde agosto de 2024. O contrato prevê o investimento de R$ 8,7 bilhões, sendo R$ 5,2 bilhões em duplicação de 164 km, construção de 42 km de faixas adicionais, correções de traçado, retornos e passarelas. R$ 3,5 bilhões deverão ser gastos com melhorias na rodovia nos primeiros sete anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia