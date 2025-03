Perseguição depois de furto leva PMs a desmanche de moto, em BH

Um furto de moto levou a uma perseguição policial com o flagrante do desmanche do veículo, na Região da Pampulha de Belo Horizonte. O dono da moto estacionou o veículo na Avenida Abílio Machado, na região Noroeste, e teve a moto furtada, na noite dessa segunda-feira (17/3).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a moto, de modelo Honda XRE 300, foi furtada enquanto o dono atendia a um curso técnico, no Bairro Glória. Quem testemunhou o furto foi uma funcionária da escola, que viu três indivíduos realizando a retirada do veículo do local de estacionamento.

O dono da moto foi acionado e ele ligou para o disque-denúncia (190) com informações do rastreador acoplado à moto. Conforme o GPS, a moto estava nas proximidades da Avenida Presidente Tancredo Neves e os militares se dirigiram à região.

Durante as buscas, um suspeito foi visto fazendo vigia e avisando os outros da chegada dos policiais, na esquina da Rua Francisco Santos Anastasia, na altura do Bairro Paquetá, já na Região da Pampulha. Os militares se aproximaram e viram três dos suspeitos desmanchando a moto recém roubada.

Os quatro indivíduos iniciaram uma fuga quando um deles, de 22 anos, tentou se jogar em um lote vago, momento em que foi alcançado e preso. Os outros três não foram alcançados. No lote, foi encontrado um par de placas de uma motocicleta clonada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito admitiu que ele era quem dirigiu a moto após o furto. Ele também contou que tentou se livrar do celular, uma vez que este tinha informações sobre transações de motos furtadas. O aparelho foi apreendido.

A moto roubada foi recuperada e o suspeito, conduzido até a Delegacia do Plantão Digital da Polícia Civil, que segue com as investigações.