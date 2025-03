Obra em importante avenida de BH muda trânsito no centro

A Prefeitura de Belo Horizonte começou, nessa segunda-feira (17/3), a reforma do conjunto histórico e paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro, entre as avenidas Brasil e Professor Alfredo Balena, na Região Centro-Sul da capital.

As intervenções serão feitas por etapas. Nesta primeira etapa, as obras estarão concentradas no trecho entre a avenida Bernardo Monteiro e a Rua Padre Rolim e têm previsão de duração até o dia 15 de abril.

Por causa da obra, há desvios e interrupções no trânsito para a implantação de passagens elevadas de pedestres e veículos. Veja a seguir como fica o trânsito na região.

Desvios

Veículos vindos da Avenida Brasil: Av. Brasil, Rua Padre Rolim, Av. Bernardo Monteiro à direita, retorno na Av. Bernardo Monteiro à esquerda, Rua Padre Rolim à direita.

Veículos vindos da Avenida Professor Alfredo Balena: Av. Professor Alfredo Balena, Rua Padre Rolim, Av. Bernardo Monteiro à direita, retorno na Av. Bernardo Monteiro à esquerda, Av. Bernardo Monteiro, Rua Padre Rolim à direita.

A reforma

As intervenções fazem parte do Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, “Centro de Todo Mundo”, que tem entre os objetivos, qualificar a região central da capital aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer. Estão sendo investidos R$ 2,4 milhões com recursos próprios da PBH e recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, provenientes do Fundo Municipal de Defesa Ambiental. Os trabalhos estão sendo supervisionados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

