BH terá dia de chuva moderada a forte nesta quarta

A quarta-feira (19) será mais um dia de mais chuva em Belo Horizonte, segundo a previsão da Defesa Civil de BH. De acordo com o órgão municipal, o céu na capital hoje fica nublado com chuvas moderada a forte acompanhada de raios e rajadas de vento ocasionais.

Conforme a Defesa Civil Municipal, a temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 28°C nesta quarta. A umidade relativa do ar fica em torno de 60% à tarde.

As precipitações registradas nos últimos dias na cidade tem causado estragos, como alagamentos e queda de árvores. A Região Oeste soma quase metade da média esperada para o mês, de 197,5 milímetros (mm).

A regional lidera com 94mm registrados até a manhã desta quarta, o que representa 47,6% do esperado, seguida pelas regiões Noroeste (89,6mm) e Barreiro (73mm).

Acumulado de chuva (mm) em março até 6h do dia 19/03/2025:

Barreiro: 73,0 (37,0%)



Centro-Sul: 39,2 (19,8%)



Hipercentro: 49,6 (25,1%)



Leste: 28,6 (14,5%)



Nordeste: 42,6 (21,6%)



Noroeste: 89,6 (45,4%)



Norte: 18,6 (9,4%)



Oeste: 94,0 (47,6%)



Pampulha: 60,4 (30,6%)



Venda Nova: 68,2 (34,5%)

Média Climatológica de março: 197,5 mm

Minas

Conforme a previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de pancadas de chuva em grande parte de Minas Gerais nesta quarta. A chuva deve persistir, pelo menos, nos próximos cinco dias.

Segundo o Inmet, a circulação dos ventos médios e altos níveis da atmosfera favorece a formação de áreas de instabilidades e, consequentemente, a ocorrência de pancadas de chuva, raios e trovoadas isoladas a partir da tarde, principalmente nas regiões Metropolitana, Central, Sul, Zona da Mata e Oeste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o órgão nacional, o dia será de céu nublado com chuvas e trovoadas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Rio Doce. Já nas regiões Noroeste e Central, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. Nas demais, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.