Polícia identifica e prende homem flagrado roubando e agredindo idosa em BH

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de ser o responsável pela agressão a uma idosa, de 67 anos, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime aconteceu no último dia 7 e foi flagrado por câmeras de segurança. A mulher teve dois cordões roubados.

O suspeito foi detido nessa terça-feira (18/3) em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. Ele estava escondido em uma casa no Bairro São Geraldo desde o dia dos fatos. De acordo com o capitão Rafael Veríssimo, o homem tentou fugir mas, mesmo assim, foi capturado.

“A partir do momento que houve a confirmação da identificação da autoria foram somados esforços de maneira integrada com outros órgãos. A partir disso foi possível a decretação de prisão preventiva [...] Tivemos informação da inteligência da Polícia Militar que esse indivíduo estava escondido no Bairro São Geraldo, no município de Nova Serrana. A partir disso somamos esforços com os militares da região e, identificada a casa, a equipe fez uma conduta tática de cerco”, informou o militar.

Veríssimo explica que o suspeito já possui passagem por crimes contra o patrimônio. “A prisão desse tipo de criminoso acarreta toda uma prevenção por parte da Polícia Militar. A sociedade vai sentir isso. Toda vez que a gente tira um criminoso contumaz, reincidente em relação a crimes contra o patrimônio a gente tem, estatisticamente, uma redução desse tipo de delito”.

O crime

As imagens, publicadas nas redes sociais, mostram a vítima caminhando na calçada da Rua João Antônio Azeredo quando um homem, vestindo roupas pretas, chega por trás e tenta agarrar algo no pescoço dela. A idosa ergue os braços na frente do peito, de modo a evitar o roubo ou como reflexo. Ao lado da cena, outro homem vestido segue em frente enquanto observa o ataque.

O suspeito continua puxando violentamente o cordão e a idosa cai no chão com o impacto. Com ela ainda caída, o homem continua tentando arrancar o colar agressivamente. Depois de algumas investidas, o suspeito não tem sucesso, agacha junto da mulher e começa a tentar soltar o fecho com mais cautela, enquanto olha para um lado e outro da rua.

Ainda nas gravações é possível ver a idosa levando as mãos ao colar, no que aparenta ser uma tentativa de abri-lo ou de segurá-lo. Enquanto ela segue sendo abordada, o segundo homem vigia a cena e a movimentação na rua. Em seguida, o suspeito consegue soltar o objeto e sai correndo. O segundo homem corre na mesma direção. Após o roubo, a idosa se levanta, com as mãos no pescoço, e sai andando.