MG: trabalhadores rurais sofrem 'golpe' e são acusados de dar calote

Um grupo de trabalhadores rurais, que viajaria para atuar no plantio e no corte de cana em uma usina de açúcar e álcool (etanol) no estado de Goiás, enfrenta problemas em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, nesta terça-feira (18/3). Eles foram acusados de dar calote em uma hospedagem, após sofrer um "golpe".

Foram arregimentados por um “gato” (intermediário de mão-de-obra) 42 trabalhadores rurais em vários municípios do Vale do Jequitinhonha, como Berilo, José Gonçalves de Minas, Minas Novas, Turmalina e Araçuaí. Eles foram levados para Araçuaí, nessa segunda (17/3).

De acordo com um trabalhadores, eles viajariam para trabalhar em uma usina de açúcar e álcool no município de Vicentinópolis, no Sul de Goiás. Na segunda-feira, eles foram levados de ônibus a uma pousada em Araçuaí, onde aguardariam outro veículo para Goiás

Porém, o outro ônibus não apareceu, e, na manhã desta terça-feira, a dona da pousada alegou que não recebeu pagamento pela hospedagem, e os homens tiveram que deixar o estabelecimento.

O homem responsável pela contratação dos trabalhadores rurais alegou que também não conseguiu mais contato com os representantes da usina em Goiás e, com isso, não pôde resolver a situação.

O transporte dos homens dos municípios do Jequitinhonha até Araçuaí foi feito por uma empresa de Francisco Badaró, cidade da região. A transportadora também não teria recebido o pagamento.

Dos 42 trabalhadores que deslocaram para Araçuaí, 15 conseguiram retornar para seus municípios de origem. Na tarde desta terça, outros 27 trabalhadores rurais continuavam em Araçuaí, na porta da pousada, alegando não ter dinheiro para alimentação e para voltar para a casa.

A Prefeitura de Araçuaí, por meio de sua assessoria, informou que foi acionada e encaminhou duas assistentes sociais para auxiliar os cortadores de cana. Anunciou também que, ainda nesta terça-feira, duas vans da municipalidade vão levar os trabalhadores de volta para suas casas nas cidades da região.

Situação degradante foi discutida em audiência publica

O combate ao trabalho de degradante e às situações de humilhação enfrentadas por moradores do Vale do Jequitinhonha, obrigados a sair da região em busca do sustento no corte de cana, colheita de café em outras regiões e em outros estados, foi discutido em reunião realizadas em Berilo, na sexta-feira (14/3).

Foi promovida na Câmara de Vereadores do Município uma audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o objetivo de debater a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes do Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte do Estado.

Durante o encontro, foi debatida a adoção de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida e da geração de emprego e renda no Vale do Jequitinhonha, para permitir que seus moradores permaneçam na região e não tenham se deslocar para longe de casa em busca de sobrevivência.

Historicamente, os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte de Minas, regiões castigadas pela pobreza e pela escassez de chuvas, sofrem com a migração fomentada com a saída dos homens que saem à procura de trabalho em outros estados, no corte de cana, colheitas de café e laranja ou mesmo serviços que exigem pouca instrução nos grandes deles. Eles deixam para trás as mulheres, as chamadas “viúvas da seca”.