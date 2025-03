Homem é preso por atirar em van escolar no interior de Minas

Foi preso nessa segunda-feira (17/3), o homem suspeito de atirar em uma van escolar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em fevereiro. No momento do crime, o veículo estava parado próximo à entrada de uma escola. O homem foi encontrado em casa e não resistiu à prisão. O caso teria sido motivado por uma briga do motorista com a mulher do atirador.

O suspeito foi detido por meio de um mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Militar (PMMG). Ele estava no Bairro Chácaras Tubalina. Em fevereiro, a mulher dele já havia sido presa e segue sendo investigada.

A dupla poderá responder pelo crime de homicídio tentado. Os tiros foram dados no exato momento em que o motorista chegou e estacionou o veículo na porta de uma escola municipal, que fica Bairro São Jorge, no fim da manhã de 20 de fevereiro. O criminoso fugiu em seguida.

Após uma discussão com o motorista, a esposa do atirador o informou sobre a briga e teria instigado o marido a tirar satisfação com o dono da van. Foi aí que o homem pegou uma arma e disparou diversas vezes em direção ao veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PCMG).