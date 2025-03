‘Não fui eu’: jovem é morto a tiros em bar de Contagem

Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros depois de ser chamado para conversar em bar no bairro Alvoredo II, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (18/3).

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem estava sentado na mesa de um bar quando duas pessoas em uma moto o chamaram. Uma testemunha relatou aos policiais que a vítima já se levantou falando “Não fui eu, não fui eu”, mas os ocupantes da moto insistiram, dizendo que só queriam conversar.

O jovem decidiu se aproximar dos indivíduos, eles mostraram uma pistola e um revólver e começaram os disparos. Segundo a testemunha, mesmo atingido várias vezes, o jovem ainda saiu correndo, mas caiu, enquanto os suspeitos fugiam do local.

Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) iniciou uma varredura pela região na tentativa de encontrar os suspeitos, mas ninguém foi identificado ou localizado. Porém, os policiais conseguiram registros de câmeras de segurança que serão utilizados nas investigações.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o médico de plantão confirmou a morte. Já a perícia constatou que o jovem foi atingido por quatro tiros. Dois deles atingiram o braço esquerdo, um atingiu as costas e outro atingiu a região do tórax.

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) e as investigações seguem com a Polícia Civil.