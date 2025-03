Suspeitos de furtar chinês em São Paulo são presos em hotel de Contagem

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Três homens foram presos na última quarta-feira (12/3) no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por furto qualificado e associação criminosa. Os suspeitos, com idade de 19, 33 e 34 anos, são naturais de São Paulo e praticaram o furto contra um chinês no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as prisões ocorreram devido à cooperação e troca de informações entre as delegacias dos três estados. Em fevereiro, os suspeitos teriam viajado para a cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, e invadido a casa de um empresário chinês, levando objetos e dinheiro em espécie.

No dia 11 de março, vieram para Contagem e deram entrada em um hotel no qual também estavam outros três empresários chineses. A corporação ainda não sabe se são possíveis vítimas, uma vez que os homens preferiram permanecer em silêncio após a prisão.

“O perfil dessas vítimas são pessoas que guardam valores em espécie nas suas residências ou nos locais que eles hospedam, o que facilita a atuação desses criminosos”, disse o delegado Marcus Vinicius Monteiro, responsável pelo caso.

Além da quantia em espécie, foram encontradas ferramentas utilizadas para arrombamento, como chave micha, utilizada para abrir fechaduras e cadeados. O trio tem diversas passagens pela polícia. As investigações serão aprofundadas para descobrir o motivo da vinda dos suspeitos para Contagem.

“A Polícia Civil do Rio pediu cautela na divulgação de como os fatos ocorreram lá. Foram encontrados alguns objetos de procedência duvidosa e algumas ferramentas utilizadas para entrar no imóvel como a chave micha. Esses objetos ficarão à disposição da Polícia Civil do Rio e da Justiça Fluminense”, declarou Monteiro.