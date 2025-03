Câmera flagra furto de retrovisor de carro estacionado em rua de BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A câmera de segurança de um condomínio do Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, flagrou o momento em que um homem furta o retrovisor de um carro estacionado na porta do prédio. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (17/3).

A vítima, que preferiu não se identificar, relatou à reportagem do Estado de Minas que estacionou o carro, um Honda WR-V, na porta do prédio depois de voltar de uma atividade na rua, entrou em casa e se preparava para sair para o trabalho quando o furto aconteceu. Veja o vídeo:

“Eu vi a pessoa se aproximando do carro pela janela de casa, mas não dava para ver muito bem pela altura. Achei que ele estivesse mexendo na lixeira, já que no bairro há muitos catadores de lixo. Só percebi o furto quando ele de fato puxou o retrovisor e saiu andando. Foi muito rápido”, disse a vítima.

Como estava dentro de casa, a vítima não conseguiu chegar na rua a tempo de evitar o crime. “Até saímos e tentamos alcançar, mas achamos melhor não fazer nenhuma investida”.

Agora, o valor para repor a peça é de cerca de R$ 500.

Furtos

O Serra é o bairro de Belo Horizonte que mais registrou ocorrências de invasões e arrombamentos para furtos em 2024, com 126 casos, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais. O segundo colocado é o Sagrada Família, na Regional Leste, com 99 registros, e o terceiro bairro é o São Gabriel, pertencente à Regional Nordeste, com 72 crimes.