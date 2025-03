Homem é morto a tiros dentro do banheiro de casa na Grande BH

Um homem, de 30 anos, foi morto a tiros dentro do banheiro de sua casa, no Bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na tarde dessa terça-feira (18/3). O relacionamento com uma mulher casada pode ter sido a motivação do crime.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que vizinhos ouviram barulhos parecidos com disparos de arma de fogo no lote. Segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha resolveu ver se estava tudo bem na casa, chamou a vítima mas não obteve resposta.

A mulher conseguiu entrar no imóvel e encontrou o corpo do homem caído no chão do banheiro. Ela relatou aos policiais que começou a passar mal com o que viu e ligou para a dona do imóvel, que acionou a polícia.

Conforme a perícia, o homem foi atingido por três disparos de calibre 9 milímetros na coxa direita, no antebraço esquerdo e na barriga. No local, também foram encontradas cápsulas deflagradas e um projétil não identificado, que foram recolhidos para análises.

Uma equipe da delegacia de prevenção de homicídios recolheu da casa um cartão de memória de uma câmera de segurança, além do celular da vítima. Familiares do homem contaram aos policiais que a câmera era originalmente instalada na parede, mas o objeto foi encontrado desconectado e no colchão da sala.

Outra testemunha relatou que não desconfia do que pode ter motivado o crime, uma vez que a vítima trabalhava em um supermercado e não parecia ter envolvimento com tráfico de drogas. Porém, outras pessoas apresentaram uma possibilidade. Segundo elas, a vítima vendia drogas na região e tinha se relacionado com uma mulher casa há cerca de um mês.

Ainda de acordo com moradores da região, a princípio a vítima não sabia que a mulher era casada, mas ao tomar conhecimento resolveu se afastar da mulher, que ainda não foi identificada.

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) e as investigações seguem com a Polícia Civil.